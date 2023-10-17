Курс валют в банках

По состоянию на 17 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 38,05 гривны (+2 копейки против 16 октября ), а продажа – 38,15 гривны (+3 копейки).

Читайте также Какая судьба ждет гривну: есть разные варианты развития

Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,30 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 40,50 гривны (+1 копейка).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,81 гривны (+17 копеек), а продажа – 38,29 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(+17 копеек), а продажа – (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,21 гривны (+21 копеек), а продажа – 40,59 гривны (-1 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,05 гривны (+2 копейки), а продажа – 38,15 гривны (+3 копейки).

(+2 копейки), а продажа – (+3 копейки). Евро покупают за 40,30 гривны (+5 копеек), а продают за 40,50 гривны (+1 копейка).

Каким будет курс этой недели

На этой неделе банкирша Анна Золотько ожидает постепенного укрепления гривни на наличном рынке. При этом же с высокой вероятностью стоимость доллара на ВРУ начнет умеренно расти, возвращаясь к отметкам, фиксировавшимся на старте режима управляемой гибкости.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, наличный курс продажи доллара будет испытывать давление со стороны общего сокращения спроса и конкуренции с безналичными каналами приобретения валюты населением. Следовательно стоимость наличного доллара на следующей неделе будет находиться в диапазоне 37,80 – 38,20 гривны за доллар.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.