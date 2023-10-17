Курс валют у банках

Станом на 17 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 38,05 гривні (+2 копійки проти 16 жовтня), а продаж – 38,15 гривні (+3 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,30 гривні (+5 копійок), а продаж – в середньому за 40,50 гривні (+1 копійка).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,81 гривні (+17 копійок), а продаж – 38,29 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(+17 копійок), а продаж – (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,21 гривні (+21 копійок), а продаж – 40,59 гривні (-1 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,05 гривні (+2 копійки), а продаж – 38,15 гривні (+3 копійки).

(+2 копійки), а продаж – (+3 копійки). Євро купують за 40,30 гривні (+5 копійок), а продають за 40,50 гривні (+1 копійка).

Яким буде курс цього тижня

Цього тижня банкірка Анна Золотько очікує на поступове зміцнення гривні на готівковому ринку. При цьому ж з високою ймовірністю вартість долара на ВРУ почне помірно зростати, повертаючись до позначок, що фіксувалися на старті режиму керованої гнучкості.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, готівковий курс продажу долара буде відчувати тиск з боку загального скорочення попиту та конкуренції з безготівковими каналами придбання валюти населенням. Відтак вартість готівкового долара наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 37,80 – 38,20 гривні за долар.

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