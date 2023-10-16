Курс валют у банках

Станом на 16 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 38,03 гривні (+43 копійки проти 13 жовтня), а продаж – 38,12 гривні (-8 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,25 гривні (+20 копійок), а продаж – в середньому за 40,49 гривні (-31 копійка).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,64 гривні (+1,16 гривні), а продаж – 38,16 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(+1,16 гривні), а продаж – (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40 гривень (+9 копійок), а продаж – 40,60 гривні (-15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,03 гривні (+3 копійки), а продаж – 38,12 гривні (-3 копійки).

(+3 копійки), а продаж – (-3 копійки). Євро купують за 40,25 гривні (-9 копійок), а продають за 40,49 гривні (-11 копійок).

Яким буде курс на думку МВФ

У МВФ вважають, що середньорічний курс долара у 2023 році становитиме 37,50 гривні. Втім у 2024 році курс сягне 41,40 гривні за долар.

Зверніть увагу! Часто прогнози МВФ не збігаються. На сьогодні, наприклад, гривня досить міцна – готівковий курс долара перебуває у коридорі 37,40 – 38,25 гривні за долар.

На думку аналітиків курс може сягати:

Dragon Capital – в кінці 2023 року долар буде у межах 36,60 – 37,50 гривні за долар.

– в кінці 2023 року долар буде у межах 36,60 – 37,50 гривні за долар. Concorde Capital – значення 36,60 гривні за долар буде до кінця 2024 року.

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