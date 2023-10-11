Що чекає на курс гривні після змін

За словами фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа, ті коливання, які будуть у перший час після введення гнучкого курсу Нацбанком, не варті уваги. Все через те, що вони будуть лише у межах декількох копійок.

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Він додає, що це зроблено для того, аби учасники ринку звикли до нефіксованого курсу.

У майбутньому варто очікувати, що днів, коли гривня слабшатиме, буде трохи більше, ніж навпаки. Таким чином, регулятор зможе домогтися керованого послаблення валюти,

– зауважує Демків.

Відтак, буде спершу плавна девальвація гривні спочатку до 36,93 гривні, а потім і вище. Таким чином очікується активізація валютних продажів із боку експортерів.

Як розповів директор департаменту контролю ліквідності та цінних паперів Кредобанку Сергій Кучерявий, експортери, які притримували валютний виторг у період невизначеності, почнуть активніше продавати.

Цим вони зумовлять зростання пропозиції та, відповідно, зниження / стабілізацію валютного курсу,

– пояснює він.

Втім, НБУ стримуватиме будь-які сильні "гойдалки" як в один бік, так і у другий. Як пояснює Олег Курінний, дилер департаменту казначейства та глобальних ринків ОТП Банку, під час війни це буде процес девальваційний, тому гривня слабшатиме, але помірно.

Як буде девальвувати нацвалюта

Зараз на ринку є два варіанти для цього:

Перший – нацвалюта плавно знижується – до 38 гривень за долар у жовтні, а у листопаді – першій половині грудня – до 39 гривень за долар.

нацвалюта плавно знижується – до 38 гривень за долар у жовтні, а у листопаді – першій половині грудня – до 39 гривень за долар. Другий – курс гривні зберігається на рівні 36,6 – 37 гривень за долар до кінця жовтня. Водночас в листопаді курс просідає у 2 чи 3 заходи.

Зверніть увагу! Під час цього просідання коливання можуть бути у різні боки: як дорожчати, так і дешевшати.

За прогнозами аналітиків, безготівковий курс можуть вивести на рівень 41 – 41,4 гривні за долар. За словами Дмитра Чуріна, директора аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital, про це були навіть натяки від Міністерства фінансів.

Втім, це не дивно, адже у бюджеті на 2024 рік закладено середній курс на рівні 41,4 гривні за долар.