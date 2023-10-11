Чи буде долар рости

Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Гетман пояснив, що для економіки України є позитивний той момент, що фіксований курс змінили на гнучкий.

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Нагадуємо, що з 3 жовтня НБУ оголосив, що переходить до режиму керовано гнучкості обмінного курсу.

Як додає Гетман через це долар нікуди не "взлетить", адже все контрольовано. Він пояснює, що скуповувати валюту внаслідок паніки не варто.

Олег Гетман Спеціаліст Економічної експертної платформи Золотовалютні резерви зараз на рівні 40 мільярдів доларів. Цього достатнього для того, щоб стримувати коридор 37 – 37,5 гривні ще довго.

Як населенню зберігати свої заощадження

Експерт Гетман порадив українцям подумати насамперед у цій ситуації про власні заощадження. Він дав декілька порад щодо цього:

Якщо у людини є гривні й вони вкладені у військові облігації чи ОВДП у дохідність 18% річних, то точно не варто нікуди рухатися. І ті прибутки з відсотків перекриють усі негативи.

Якщо у людини депозит під 14% річних у гривнях, то ці річні більші, ніж можлива девальвація та інфляція.

Зберігання під "матрацом" гривні нічого не дасть. З нею варто щось зробити – купити валюту, військові облігації чи покласти на депозит.

Якщо готівки доволі багато, то навіть краще купити нерухомість та здавати її в оренду, або ж відкрити свій мікробізнес.

На якому рівні може бути офіційний курс

На думку економіста Олег Пендзина, якою він поділився з 24 Каналом, курс після введення керованої гнучкості може коливатися в межах 37,5 – 38 гривень.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни офіційний курс становив 36,6 гривні за долар.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Відтак заяви міністра фінансів Сергія Марченка про те, що в Україні міцний курс, який шкодить економіці та соціальним виплатам, саме це й мали на увазі. Зараз Національний банк України йде назустріч Міністерству фінансів і трішки відпускає курс.

Крім того, Пендзин додає, що зміниться у першу чергу безготівковий курс, а готівковий буде майже без змін.