Курс валют у банках
- Станом на 11 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,5 гривні (-20 копійок проти 10 жовтня), а продаж – 38,2 гривні (-5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,75 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,53 гривні (-21 копійка), а продаж – 38,23 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 39,85 гривні (-39 копійок), а продаж – 40,8 гривні (+8 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,05 гривні (+5 копійок), а продаж – 38,2 гривні (+2 копійки).
- Євро купують за 40,45 гривні (+10 копійок), а продають за 40,66 гривні (+5 копійок).
Яким буде курс в середині жовтня
Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, цього тижня прогнозується помірне зниження вартості іноземної валюти.
Цілком ймовірно, що курс опуститься нижче 38 гривень за долар, реагуючи на посилення конкуренції між банками у безготівковому сегменті.
На думку Золотько, впродовж тижня вартість американського долара на готівковому ринку знаходитиметься в діапазоні 37,7 – 38,4 гривні за долар.