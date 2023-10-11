Курс валют в банках
- По состоянию на 11 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,5 гривны (-20 копеек против 10 октября), а продажа – 38,2 гривны (-5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем происходит по 40 гривен (без изменений), а продают в среднем по 40,75 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,53 гривны (-21 копейка), а продажа – 38,23 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 39,85 гривны (-39 копеек), а продажа – 40,8 гривны (+8 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,05 гривны (+5 копеек), а продажа – 38,2 гривны (+2 копейки).
- Евро покупают за 40,45 гривны (+10 копеек), а продают за 40,66 гривны (+5 копеек).
Каким будет курс в середине октября
Как рассказала 24 Каналу банкирша Анна Золотько, на этой неделе прогнозируется умеренное снижение стоимости иностранной валюты.
По всей вероятности, курс опустится ниже 38 гривен за доллар, реагируя на усиление конкуренции между банками в безналичном сегменте.
По мнению Золотько, в течение недели стоимость американского доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37,7 – 38,4 гривны за доллар.