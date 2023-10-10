Курс валют в банках
- По состоянию на 10 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,7 гривны (без изменений против 9 октября), а продажа – 38,25 гривны (+5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем происходит по 40 гривен (без изменений), а продают в среднем по 40,8 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,4 гривны (-37 копеек), а продажа – 38,2 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 39,85 гривны (-39 копеек), а продажа – 40,8 гривны (+8 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (-11 копеек), а продажа – 38,18 гривны (-7 копеек).
- Евро покупают за 40,35 гривны (-15 копеек), а продают за 40,61 гривны (-14 копеек).
Официальный курс снизили
Стало известно, что НБУ снизит официальный курс. Это произойдет несущественно, но цена будет ниже предыдущего показателя – 36,55 гривны за доллар. Следовательно, курс на 3 копейки меньше. А вот евро обойдется в 38,48 гривны.