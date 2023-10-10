Прогнози курсу до 2028 року

У МВФ вважають, що девальвація гривні може відбутися уже наприкінці 2023 року і у 2024 році долар буде сягати 40 гривень. Однак, теперішні показники не відповідають цьому прогнозу. До початку жовтня, НБУ утримував курс долара на рівні 36,6 гривні за долар.

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Варто розуміти, що має відбутися значна девальвація національної валюти, аби середньорічний курс сягнув позначки 37,5 гривень за долар. Попередньо хвилюватися не варто, оскільки прогнози МВФ останні декілька років не збігалися з реальністю.

Нагадаємо! У бюджеті на 2024 рік закладено курс долара на рівні 41,4 гривні.

У МВФ вважають, що середньорічний курс долара становитиме:

у 2023 році – 37,5 гривні за долар;

у 2024 році – 41,4 гривні за долар;

у 2025 році – 46 гривні за долар;

у 2026 році – 48,9 гривні за долар;

у 2027 році – 51,3 гривні за долар;

у 2028 році – 53,9 гривні за долар.

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