Что ждет курс гривны после перемен

По словам финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, те колебания, которые будут в первое время после введения гибкого курса Нацбанком, не стоят внимания. Все потому, что они будут только в пределах нескольких копеек.

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Он добавляет, что это сделано для того, чтобы участники рынка привыкли к нефиксированному курсу.

В будущем следует ожидать, что дней, когда гривна будет ослабевать, будет немного больше, чем наоборот. Таким образом, регулятор сможет добиться управляемого ослабления валюты,

– замечает Демкив.

Следовательно, будет сначала плавная девальвация гривны сначала до 36,93 гривны, а затем и выше. Таким образом, ожидается активизация валютных продаж со стороны экспортеров.

Как рассказал директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг Кредобанка Сергей Кучерявый, экспортеры, придерживавшие валютную выручку в период неопределенности, начнут активнее продавать.

Этим они обусловят рост предложения и, соответственно, снижение/стабилизацию валютного курса,

– объясняет он.

Впрочем, НБУ будет сдерживать любые сильные "качели" как в одну сторону, так и в другую. Как объясняет Олег Куренный, дилер департамента казначейства и глобальных рынков ОТП Банка, во время войны это будет девальвационный процесс, поэтому гривна будет ослабевать, но умеренно.

Как будет девальвировать нацвалюта

Сейчас на рынке есть два варианта для этого:

Первый – нацвалюта плавно снижается – до 38 гривен за доллар в октябре, а в ноябре – первой половине декабря – до 39 гривен за доллар.

нацвалюта плавно снижается – до 38 гривен за доллар в октябре, а в ноябре – первой половине декабря – до 39 гривен за доллар. Второй – курс гривны сохраняется на уровне 36,6 – 37 гривен за доллар до конца октября. В ноябре курс проседает в 2 или 3 мероприятия.

Обратите внимание! Во время этого проседания колебания могут быть в разные стороны: как дорожать, так и дешеветь.

По прогнозам аналитиков, безналичный курс могут вывести на уровень 41 – 41,4 гривны за доллар. По словам Дмитрия Чурина, директора аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, об этом были даже намеки от Министерства финансов.

Впрочем, это не удивительно, ведь в бюджете на 2024 год заложен средний курс на уровне 41,4 гривны за доллар.