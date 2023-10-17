Как изменится официальный курс
С 18 октября официальный курс доллара будет составлять 36,4 гривны, а евро – 38,5 гривны. В то же время на межбанке стоимость американской валюты выросла до 36,40 – 36,42 гривны в сегменте купля-продажа.
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На наличном рынке рост курса составил 5 копеек, до 38,15 гривны соответственно. Это именно тот уровень, на котором находился доллар, прежде чем НБУ ввел режим управляемой гибкости курса.
Что с курсом доллара 17 октября
В течение суток курс доллара вырос в цене. Наибольшую разницу показали покупка и продажа в обменниках – от 13 до 17 копеек.
- В банках: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,15 гривны;
- В обменниках: покупка – 38,81 гривны, продажа – 38,29 гривны;
- На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,15 гривны.