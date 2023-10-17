Як зміниться офіційний курс
З 18 жовтня офіційний курс долара становитиме 36,4 гривні, а євро – 38,5 гривні. Натомість на міжбанку вартість американської валюти зросла до 36,40 – 36,42 гривні у сегменті купівля-продаж.
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На готівковому ринку зростання курсу становило 5 копійок, до 38,15 гривні відповідно. Це саме той рівень, на якому перебував долар перед тим, як НБУ ввів режим керованої гнучкості курсу.
Що з курсом долара 17 жовтня
Протягом доби курс долара зріс у ціні. Найбільшу різницю показали купівля та продаж в обмінниках – від 13 до 17 копійок.
- У банках: купівля – 38,05 гривні, продаж – 38,15 гривні;
- В обмінниках: купівля – 38,81 гривні, продаж – 38,29 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 38,05 гривні, продаж – 38,15 гривні.