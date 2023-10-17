Що буде з курсом долара та євро

На думку аналітиків, коливання курсу валют будуть в діапазоні 2 – 6 копійок. Таким чином безготівковий долар коштуватиме від 36,30 до 36,55 гривні. Натомість з середи по п'ятницю очікується найбільша турбулентність в межах від 1,04 до 1,06 долара.

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До слова, перед 1 листопада має відбутися засідання Федеральної резервної системи США, що може спричинити спекуляції на ринку. Тож на тижні можуть початися спроби "розгойдати" вартість долара та євро.

Прогноз від експерта

Анна Золотько очікує зміцнення гривні протягом цього тижня. Проте ймовірно, що долар на ВРУ почне помірно зростати, та потроху рухатиметься до позначок, які були на початку керованої гнучкості курсу.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка На мою думку, готівковий курс продажу долара буде відчувати тиск з боку загального скорочення попиту та конкуренції з безготівковими каналами придбання валюти населенням. Відтак вартість готівкового долара наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 37,80 – 38,20 гривні за долар.

Курс долара 17 жовтня

За добу курс долара дещо зміцнився. Найбільше зросли показники в обмінниках, на 13 – 17 копійок.

У банках: купівля – 38,05 гривні, продаж – 38,15 гривні;

купівля – 38,05 гривні, продаж – 38,15 гривні; В обмінниках: купівля – 38,81 гривні, продаж – 38,29 гривні;

купівля – 38,81 гривні, продаж – 38,29 гривні; На чорному ринку: купівля – 38,05 гривні, продаж – 38,15 гривні.

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