Що буде з курсом долара

Тож через рік підприємці очікують середній обмінний курс долара на рівні 40 гривень. Раніше їх прогнози були такими:

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у II кварталі 2023 року – 40,43 гривні;

у I кварталі 2023 року – 42,18 гривні;

у IV кварталі 2022 року – 42,59 гривні.

Також зросла частка респондентів, що не очікують зростання обмінного курсу через рік на понад 40 гривень за долар. Такі сподівання висловили 56,5% респондентів.

Нагадаємо! Опитування провели у проміжку з 31 липня до 29 серпня 2023 року. В ньому взяли участь 652 підприємці з 21 області України. У регуляторі наголосили, що воно відображає думку бізнесу, а не НБУ.

Курс долара 18 жовтня

Протягом доби курс долара загалом не змінився. У банках та на чорному ринку вартість валюти взагалі не змінилася, а от в обмінниках ціна впала у діапазоні 7 – 24 копійок.

У банках: купівля – 38,05 гривні, продаж – 38,15 гривні;

купівля – 38,05 гривні, продаж – 38,15 гривні; В обмінниках: купівля – 38,57 гривні, продаж – 38,22 гривні;

купівля – 38,57 гривні, продаж – 38,22 гривні; На чорному ринку: купівля – 38,05 гривні, продаж – 38,15 гривні.

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