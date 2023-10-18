Що буде з курсом долара
Тож через рік підприємці очікують середній обмінний курс долара на рівні 40 гривень. Раніше їх прогнози були такими:
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- у II кварталі 2023 року – 40,43 гривні;
- у I кварталі 2023 року – 42,18 гривні;
- у IV кварталі 2022 року – 42,59 гривні.
Також зросла частка респондентів, що не очікують зростання обмінного курсу через рік на понад 40 гривень за долар. Такі сподівання висловили 56,5% респондентів.
Курс долара 18 жовтня
Протягом доби курс долара загалом не змінився. У банках та на чорному ринку вартість валюти взагалі не змінилася, а от в обмінниках ціна впала у діапазоні 7 – 24 копійок.
- У банках: купівля – 38,05 гривні, продаж – 38,15 гривні;
- В обмінниках: купівля – 38,57 гривні, продаж – 38,22 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 38,05 гривні, продаж – 38,15 гривні.