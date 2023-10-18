Что будет с курсом доллара
Так что через год предприниматели ожидают средний обменный курс доллара на уровне 40 гривен. Раньше их прогнозы были такими:
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- во II квартале 2023 года – 40,43 гривны;
- в I квартале 2023 года – 42,18 гривны;
- в IV квартале 2022 года – 42,59 гривны.
Также возросла часть респондентов, не ожидающих роста обменного курса через год более чем на 40 гривен за доллар. Такие надежды выразили 56,5% респондентов.
Курс доллара 18 октября
В течение суток курс доллара в общем не изменился. В банках и черном рынке стоимость валюты вообще не изменилась, а вот в обменниках цена упала в диапазоне 7 – 24 копеек.
- В банках: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,15 гривны;
- В обменниках: покупка – 38,57 гривны, продажа – 38,22 гривны;
- На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,15 гривны.