Як зміниться курс долара до кінця січня

На минулому тижні офіційний курс долара сягав найнижчого значення з кінця грудня. До кінця січня ця тенденція триватиме.

Яка ситуація була на валютному ринку

На минулому тижні зменшився обсяг інтервенцій на міжбанку на 25% і сягнув – 756 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ICU.

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За підсумками тижня офіційний курс гривні посилився на 0.5% до 41.93 гривні за долар – найміцнішого рівня з кінця грудня минулого року,

– йдеться яв огляді ICU.

До того ж готівковий долар у цей період зменшився на 0,8% – до 41,7 – 42,3 гривні за долар.

Яким буде курс на початку лютого

Аналітики ICU визначають, що цього тижня НБУ може отримати додаткову підтримку від експортерів, адже їм потрібна більша гривнева ліквідність для сплати податків. Відповідно, Центробанк може і надалі зменшувати інтервенції. Таким чином не допускаючи великих курсових коливань гривні.

Наразі динаміка курсу гривні показує, що НБУ прагнутиме зберегти його неподалік від 42 гривень за долар цього тижня,

– йдеться у повідомлені ICU.

Зверніть увагу! Прогнози свідчать що на цьому тижні долар може дещо зрости. Зокрема, на готівковому ринку він сягне 42,10 – 42,70 гривень за долар.