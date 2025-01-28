Про що попередили львів'ян

Львів'ян попередили, що через потепління опалення буде подаватись в економному режимі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛМР.

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Тепловики також наголосили, що громадяни можуть і самостійно регулювати подачу теплової енергії. Йдеться про регуляцію безпосередньо у будинку. Тобто, громадяни мають змогу відкрити чи закрити подачу теплоносія саме на будинковому вводі.

У зв’язку зі зростанням температури повітря, теплопостачання у Львові сьогодні та завтра працюватиме в економному режимі. Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, там, де це можливо, опалення зупинятимуть з 10:00 до 16:00,

– йдеться в повідомленні ЛМР.

Про те чи буде економний режим застосовуватись далі поки невідомо. Усе залежить від температури на вулиці.

Зверніть увагу! Під "де можливо" маються на увазі будинки, де котел не задіяний в подачі теплої води.