Курс долара може впасти найближчим часом: експерт назвав умову

Наразі ситуація на готівковому ринку валюти є стабільною. Попри стрибок курсу останнього тижня, надалі експерти не прогнозують різких змін. Навпаки, очікується, що економічні умови сприятимуть зміцненню національної валюти.

Які фактори впливатимуть на готівковий курс долара найближчим часом, дізнавалися журналісти 24 каналу.

Цікаво Долар знову відчутно росте: що буде з курсом цього тижня

Коливання долара зумовлені попитом на валюту

Зростання курсу долара на 70 копійок, що відбулося минулого тижня, було спричинене підвищеним попитом на готівкову валюту. За даними НБУ, у жовтні різниця між купівлею та продажем іноземної валюти населенням зросла до 250 мільйонів доларів, що на 80 мільйонів доларів більше, ніж у вересні.

Очікується, що ближче до початку зими попит буде знижуватися, оскільки українці готуються до непростої зими. Це частково відволікатиме гривневий ресурс від купівлі валюти.

Наразі потрясінь на валютному ринку не очікується, оскільки готівкової валюти достатньо. За словами економіста Олега Пендзина, налагодження експорту створює фундамент для подальшої стабільності гривні.

Наразі потрясінь на ринку не очікується, а у разі продовження "зернової угоди" ще на рік гривня зміцнішає і може навіть наблизитися ближче до офіційного курсу,

– пояснює Олег Пендзин

Чи вплине на курс закінчення строку валютних депозитів?

У жовтні НБУ дозволив комерційним банкам продавати валюту за офіційним курсом з подальшим відкриттям її розміщенням на депозиті. По закінченню строку вкладу накопичення автоматично конвертуються в гривню за актуальним курсом. Окрім того, деякі банки дозволяють розміщати депозити у валюті за картковим курсом, який є набагато нижчим за готівковий. Після закінчення строку такий депозит можна забрати у готівковій валюті.

За словами Олега Пендзина, підвищення попиту на готівкову валюту по закінченню строків депозитів не очікується. Люди, які заберуть свої вклади, скоріше за все розмістять їх на депозит знову за тією ж схемою.

Курс валют сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 9 листопада готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,10 гривні (+10 копійок проти 8 листопада). Тоді як продають її за 40,70 гривні (без змін).

Готівкове євро банки купують за 39,20 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 40,20 гривні (+21 копійка).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,21 гривні (+3 копійки), а продають – за 40,59 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 39,45 гривні (без змін), а продаж – 40,16 гривні (+28 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,42 гривні (-8 копійок), а продаж – 40,58 гривні (-17 копійок).

Євро купують по 39,65 гривні (+10 копійок), а продають за 40,40 гривні (+10 копійок).