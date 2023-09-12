Думають що зросте: бізнесмени спрогнозували курс долара на 2024 рік

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) провела опитування щодо очікування підприємців до курсу долара. Більшість погодилися, що валюта виросте в ціні.

Очікування бізнесів щодо курсу долара

Очільники компанії спрогнозували такі показники:

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2021-22 роки – 29 гривень за долар;

2023 рік – 43 гривні за долар;

2024 рік – 41 гривня за долар.

Близько 58% прогнозують приріст своєї компанії у 2024 році. Ще 29% сподіваються втримати показники 2023 року, а 13% песимістично вважають, що їх бізнес стане менш успішним.

Також більшість організацій очікують зростання доходу у 2024 році. Таким чином 72% розраховують на приріст у гривні, і 55% – у натуральному виразі. На цей рік показники передбачали такі – 58% та 43% відповідно. Ще 35% опитаних прогнозують зростання доходів у гривні до 10%, а 25% з опитаних – на 11-20%.

В дослідженні "Прогнози бізнесу на 2024 рік" взяв участь 91 топменеджер компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації. Опитування проводилося з 26 серпня до 4 вересня 2023 року.

До слова падіння доходів у гривні спрогнозували 16%, та 17% – у натуральному виразі.

Мінфін занепокоєний через зміцнення гривні

Міністр фінансів України Сергій Марченко на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України" заявив, що його непокоїть зміцнення гривні. На його думку, через це можуть початися сильні коливання курсу валют, і ціна за 1 долар може перетнути позначку 40 гривень.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Нас турбує зміцнення гривні. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 гривні за 1 долар.

Він зауважив, що його думка базується на прогнозах Мінекономіки та інших владних структур.