Курс на помірне зростання: чого чекати від долара цього тижня

Минулого тижня на валютному ринку спостерігалися деякі зміни, що вплинули на курс долара. Через це прогноз на цей тиждень свідчить про нові зростання.

Що відбулося на валютному ринку

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що ключовою подією на фінансовому ринку минулого тижня стало засідання комітету з монетарної політики НБУ, в ході якого було ухвалено рішення не змінювати облікову ставку, щоб забезпечити курсову та цінову стійкість.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Важливими для валютного ринку стали й вербальні інтервенції регулятора, що артикулював готовність до додаткових заходів задля стабілізації ситуації на валютному ринку. Це, а також вичерпання ефекту підвищеного попиту на валюту з боку усіх економічних агентів, яке провокувалося зростанням курсу у першій половині липня, призвело до відчутного зміцнення гривні в усіх сегментах ринку

Котирування на валютному ринку наприкінці тижня впритул наблизилися до позначки 41 гривня за долар. При цьому обсяг інтервенцій НБУ навіть дещо скоротився у порівнянні із попереднім тижнем: на 165 мільйонів доларів до 785 мільйона доларів.

Чого чекати цього тижня

Золотько не заперечує, що на початку цього тижня ще можуть залишатися актуальними тенденції до помірного зміцнення гривні.

Хоча більш релевантним з точки зору балансу на валютному ринку виглядає діапазон 41 – 42 гривні за долар. Проте перехідна дата у середині цього тижня дає підстави прогнозувати зростання попиту на валюту та помірне збільшення вартості американської валюти,

– сказала вона.

Тож найближчими днями очікується, що курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 41,2 – 41,8 гривні за долар.

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