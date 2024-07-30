Ціновий зорепад: як змінилися курси валют за день
30 липня 2024, 10:21Читать новость на русском
Станом на 30 липня курс долара та євро у всіх фінустановах суттєво впав. Середнє зниження вартості склало близько 20 копійок.
Курс валют у банках
- Станом на 30 липня, за даними "Мінфіну", банки купували готівковий долар у середньому за 41,17 гривні (-23 копійки проти 26 липня), а продають за – 41,35 гривні (-15 копійок).
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- Купівля євро в середньому відбувається за 44,70 гривні (-25 копійок), а продаж – за 44,92 гривні (+82 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара коливається на рівні 41,26 гривні (-19 копійок), а продаж – 41,38 гривні (-12 копійок).
- Євро сьогодні купують за 44,70 гривні (-30 копійок), а продають за 44,95 гривні (-19 копійок).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар десь за 40,50 гривні (-16 копійок), а продають – за 41,37 гривні (-11 копійок), за даними finance.ua.
- Євро торгується на рівні: купівля – 43,75 гривні (-58 копійок), а продаж – 45 гривень (-20 копійок).
Що буде з доларом цього тижня
Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що на початку цього тижня може спостерігатися стара тенденція до зміцнення гривні.
Хоча більш релевантним з погляду балансу на валютному ринку є діапазон 41 – 42 гривні за долар. Проте перехідна дата у середині цього тижня дає підстави прогнозувати зростання попиту на валюту та помірне збільшення вартості американської валюти.
Тож найближчими днями очікується, що курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 41,2 – 41,8 гривні за долар.