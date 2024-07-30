Курс валют у банках

Станом на 30 липня, за даними "Мінфіну", банки купували готівковий долар у середньому за 41,17 гривні (-23 копійки проти 26 липня), а продають за – 41,35 гривні (-15 копійок).

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Купівля євро в середньому відбувається за 44,70 гривні (-25 копійок), а продаж – за 44,92 гривні (+82 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара коливається на рівні 41,26 гривні (-19 копійок), а продаж – 41,38 гривні (-12 копійок).

(-19 копійок), а продаж – (-12 копійок). Євро сьогодні купують за 44,70 гривні (-30 копійок), а продають за 44,95 гривні (-19 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар десь за 40,50 гривні (-16 копійок), а продають – за 41,37 гривні (-11 копійок), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продають – за (-11 копійок), за даними finance.ua. Євро торгується на рівні: купівля – 43,75 гривні (-58 копійок), а продаж – 45 гривень (-20 копійок).

Що буде з доларом цього тижня

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що на початку цього тижня може спостерігатися стара тенденція до зміцнення гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Хоча більш релевантним з погляду балансу на валютному ринку є діапазон 41 – 42 гривні за долар. Проте перехідна дата у середині цього тижня дає підстави прогнозувати зростання попиту на валюту та помірне збільшення вартості американської валюти.

Тож найближчими днями очікується, що курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 41,2 – 41,8 гривні за долар.