Курс валют в банках

По состоянию на 30 июля, по данным "Минфина", банки покупали наличный доллар в среднем за 41,17 гривны (-23 копейки против 26 июля), а продают за – 41,35 гривны (-15 копеек).

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Покупка евро в среднем происходит за 44,70 гривны (-25 копеек), а продажа – за 44,92 гривны (+82 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара колеблется на уровне 41,26 гривны (-19 копеек), а продажа – 41,38 гривны (-12 копеек).

(-19 копеек), а продажа – (-12 копеек). Евро сегодня покупают за 44,70 гривны (-30 копеек), а продают за 44,95 гривны (-19 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар где-то за 40,50 гривны (-16 копеек), а продают – за 41,37 гривны (-11 копеек), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продают – за (-11 копеек), по данным finance.ua. Евро торгуется на уровне: покупка – 43,75 гривны (-58 копеек), а продажа – 45 гривен (-20 копеек).

Что будет с долларом на этой неделе

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что в начале этой недели может наблюдаться старая тенденция к укреплению гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Хотя более релевантным с точки зрения баланса на валютном рынке является диапазон 41 – 42 гривны за доллар. Однако переходная дата в середине этой недели дает основания прогнозировать рост спроса на валюту и умеренное увеличение стоимости американской валюты.

Поэтому в ближайшие дни ожидается, что курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 41,2 – 41,8 гривны за доллар.