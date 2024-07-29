Официальный курс 29 июля

По данным НБУ сейчас официальный курс доллара составляет 41,09 гривны за доллар. То есть с пятницы стоимость этой валюты упала на 10 копеек.

Читайте также Транзит газа из Азербайджана в ЕС может иметь российский след

Зато официальный курс евро сейчас составляет 44,63 гривны за евро. Валюта потеряла в цене 5 копеек.

Курс доллара на наличном рынке

В банках: покупка составляет 41,40 гривны, а продажа – 41,50 гривны.

В обменниках: покупка – на уровне 40,76 гривны, а продажа – 41,48 гривны.

На черном рынке: покупка – 41,45 гривны, а продажа – 41,41 50 гривны.

Сколько будет стоить валюта на этой неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на межбанке стоит ждать следующих коридоров для доллара и евро – 40,70 – 41,70 гривны и 43,50 – 45,50 гривны соответственно.

Относительно наличного рынка, то доллар будет стоить 40,70 – 42 гривны, а евро – по 43,50 – 46,50 гривны.