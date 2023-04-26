Курс долара різко обвалився за добу: де найвигідніше купити валюту
Курс долара на готівковому ринку різко знизився на 20 копійок за добу. У такому ж діапазоні подешевшало і євро. Де сьогодні найвигідніше купити валюту, розповідаємо далі.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 26 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,60 гривні (-20 копійок проти 25 квітня), а купити за 38,10 гривні (-15 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривня (-20 копійок), а продають в середньому за 41,80 гривні (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,42 гривні (-25 копійок), а продають – за 37,87 гривні (-18 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,12 гривні (-35 копійок), а продаж – 41,57 гривні (-23 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,70 гривні (-20 копійок), а продаж – 37,83 гривні (-22 копійки).
- Євро купують по 41,25 гривні (-30 копійок), а продають за 41,50 гривні (-20 копійок).
Чого чекати від курсу цього тижня
Зважаючи на той факт, що минулого тижня ще низка банків знизила вартість долара при купівлі безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті, значного потенціалу для подальшого зростання курсу на готівковому ринку я не бачу.
На думку банкірки готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар,
За прогнозом банкіра Германа Марченка, яким він поділився у коментарі 24 Каналу, готівкові курси долара та євро залишаться на рівні 37–38 гривень за долар та 40 – 41,5 гривні за євро.
Однак ринок не буде статичним: в останню декаду квітня матимуть місце незначні коливання курсів у розмірі 0,2 – 0,3 (гривень до долара) та 0,4 – 0,5 (гривень до євро). При цьому, як і впродовж останніх двох місяців, різниця між курсом покупки й продажу не перевищить 0,15 – 0,25 гривні.