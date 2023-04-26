Курс долара різко обвалився за добу: де найвигідніше купити валюту

26 квітня 2023, 09:44
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Курс долара на готівковому ринку різко знизився на 20 копійок за добу. У такому ж діапазоні подешевшало і євро. Де сьогодні найвигідніше купити валюту, розповідаємо далі.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 26 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,60 гривні (-20 копійок проти 25 квітня), а купити за 38,10 гривні (-15 копійок).

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  • Готівкове євро банки купують за 41 гривня (-20 копійок), а продають в середньому за 41,80 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 37,42 гривні (-25 копійок), а продають – за 37,87 гривні (-18 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 41,12 гривні (-35 копійок), а продаж – 41,57 гривні (-23 копійки).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,70 гривні (-20 копійок), а продаж – 37,83 гривні (-22 копійки).
  • Євро купують по 41,25 гривні (-30 копійок), а продають за 41,50 гривні (-20 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

 

Анна Золотько 

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Зважаючи на той факт, що минулого тижня ще низка банків знизила вартість долара при купівлі безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті, значного потенціалу для подальшого зростання курсу на готівковому ринку я не бачу.

На думку  банкірки готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар,

За прогнозом банкіра Германа Марченка, яким він поділився у коментарі 24 Каналу, готівкові курси долара та євро залишаться на рівні 37–38 гривень за долар та 40 – 41,5 гривні за євро.

 

Герман Марченко

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK)

Однак ринок не буде статичним: в останню декаду квітня матимуть місце незначні коливання курсів у розмірі 0,2 – 0,3 (гривень до долара) та 0,4 – 0,5 (гривень до євро). При цьому, як і впродовж останніх двох місяців, різниця між курсом покупки й продажу не перевищить 0,15 – 0,25 гривні.

Автор: Дар'я Вереньова