Летітиме вниз чи зміцніє: чого чекати від курсу долара цього тижня

Ситуація на валютному ринку протягом минулого тижня продовжувала поступово заспокоюватися. Обсяги купівлі іноземної валюти як імпортерами, так і населенням продовжували скорочуватися. Чи чекати цього тижня на зміцнення гривні, розповідаємо далі.

Ситуація на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що обсяг інтервенцій НБУ на валютному ринку України скоротився вдвічі до 575 мільйонів доларів у порівнянні із позаминулим тижнем. Більш ніж у два рази скоротилася й різниця між обсягом купленої та проданої валюти населенням.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Це хоч і не дуже активно, але тиснуло на вартість долара на готівковому ринку: з понеділка по п’ятницю вона знизилася з 38,15 – 38,20 гривень за долар до 38 – 38,05 гривень за долар.

Також вона додає, що у безготівковому сегменті слід відзначити суттєве скорочення щоденних обсягів торгів. Якщо позаминулого тижня в середньому за день на ВРУ укладали угод на 272 мільйонів доларів, то минулого лише 136 мільйонів доларів Національний банк при цьому чітко дотримувався оголошеної стратегії, покриваючи структурний дефіцит валюти на ринку.

Відтак протягом тижня вартість долару на ВРУ впала на 22 копійки до 36,36 гривень за долар,

– резюмує Золотько.

Яким буде курс цього тижня

Цього тижня банкірка очікує на поступове зміцнення гривні на готівковому ринку. При цьому ж з високою ймовірністю вартість долара на ВРУ почне помірно зростати, повертаючись до позначок, що фіксувалися на старті режиму керованої гнучкості.

На мою думку, готівковий курс продажу долара буде відчувати тиск з боку загального скорочення попиту та конкуренції з безготівковими каналами придбання валюти населенням. Відтак вартість готівкового долара наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 37,80 – 38,20 гривні за долар,

– прогнозує Золотько.

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