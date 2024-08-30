Поступово зростатиме: чого чекати від курсу долара на початку вересня
30 серпня 2024, 12:10Читать новость на русском
На початку вересня курс долара буде поступово рухатися на зміцнення. До його початку, ситуація буде стабільною.
Курс долара на початку вересня
Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що очікується, цілком можливий поступовий "рух" до зростання курсових показників.
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Нагадаю, що зміни курсів валют стане об’єктивною відповіддю на зростання інфляції (за підсумками року вона може скласти 8,5%). Однак, як це спостерігається від початку року, жодні зміни не будуть різкими, руйнівними, зі збереженням поперемінних трендів з висхідного на спадний і навпаки.
Ймовірно за підсумками вересня офіційний курс долара досягне 41,3 – 41,8 гривні за долар, а допустимий коридор валютних змін буде в межах:
- 41,2 – 42 гривні за долар на міжбанку;
- 41,2 – 42,2 гривні за долар на готівковому ринку.