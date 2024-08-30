Курс долара на початку вересня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що очікується, цілком можливий поступовий "рух" до зростання курсових показників.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Нагадаю, що зміни курсів валют стане об’єктивною відповіддю на зростання інфляції (за підсумками року вона може скласти 8,5%). Однак, як це спостерігається від початку року, жодні зміни не будуть різкими, руйнівними, зі збереженням поперемінних трендів з висхідного на спадний і навпаки.

Ймовірно за підсумками вересня офіційний курс долара досягне 41,3 – 41,8 гривні за долар, а допустимий коридор валютних змін буде в межах: