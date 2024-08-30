Курс доллара в начале сентября

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что ожидается, вполне возможно постепенное "движение" к росту курсовых показателей.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Напомню, что изменения курсов валют станет объективным ответом на рост инфляции (по итогам года она может составить 8,5%). Однако, как это наблюдается с начала года, никакие изменения не будут резкими, разрушительными, с сохранением попеременных трендов с восходящего на нисходящий и наоборот.

Вероятно по итогам сентября официальный курс доллара достигнет 41,3 – 41,8 гривны за доллар, а допустимый коридор валютных изменений будет в пределах: