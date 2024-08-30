Колебания на валютном рынке

Допустимый диапазон изменений будет колебаться между 41-41,6 гривен за доллар на межбанке и 41,2-41,8 гривен за доллар на наличном рынке.

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Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой отмечает, что разница между курсами на межбанке и наличном рынке будет постепенно уменьшаться, что соответствует планам Нацбанка.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Важным также станет бдительность Нацбанка за событиями на рынке с целью сохранения и удержания баланса между спросом и предложением. Ожидается, что объемы валютных интервенций будут находиться в пределах 150-180 миллионов долларов, то есть они будут достаточно "стандартными" и на 15-20% ниже "пиковых" показателей (как, например, в июле когда время от времени объемы интервенций превышали 200 миллионов долларов).

Что будет с курсом на следующей неделе

На следующей неделе на валютном рынке ожидаются следующие показатели: