Официальный курс 29 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,25 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек.

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Официальный курс евро зато составляет 45,87 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 23 копейки.

По состоянию на 30 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,19 гривны,

евро – 45,70 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 29 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны , а продажа – 41,52 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,57 гривны , а продажа – 41,50 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,38 гривны, а продажа – 41,45 гривны.

Каким будет курс валют на следующей неделе

Как рассказал 24 Каналу Тарас Лесовой, первая неделя сентября вряд ли удивит валютный рынок определенными курсовыми перипетиями.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Можем предположить, что основные курсовые колебания скорее всего будут происходить в промежутке 41,1 – 41,4 гривны за доллар, а допустимый коридор валютных изменений будет находиться на уровне 41 – 41,6 гривны за доллар на межбанке и 41,2 – 41,8 гривны за доллар на наличном рынке.

Коридоры валютных колебаний на следующей неделе могут достигать:

на межбанке: 44 – 46 гривен за евро и 41 – 41,41 6 гривны за доллар,

на наличном рынке: 44 – 46,5 гривны за евро и 41,2 – 41,8 гривны за доллар.

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