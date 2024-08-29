Офіційний курс 29 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,25 гривні. Тобто ціна валюти впала на 5 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,87 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 23 копійки.

Станом на 30 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,19 гривні,

євро – 45,70 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 29 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні , а продаж – 41,52 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,57 гривні , а продаж – 41,50 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,38 гривні, а продаж – 41,45 гривні.

Яким буде курс валют наступного тижня

Як розповів 24 Каналу Тарас Лєсовий, перший тиждень вересня навряд чи здивує валютний ринок певними курсовими перипетіями.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Можемо припустити, що основні курсові коливання найімовірніше відбуватимуться в проміжку 41,1 – 41,4 гривні за долар, а допустимий коридор валютних змін перебуватиме на рівні 41 – 41,6 гривні за долар на міжбанку та 41,2 – 41,8 гривні за долар на готівковому ринку.

Коридори валютних коливань наступного тижня можуть сягати:

на міжбанку: 44 – 46 гривень за євро та 41 – 41,6 гривні за долар,

на готівковому ринку: 44 – 46,5 гривні за євро та 41,2 – 41,8 гривні за долар.

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