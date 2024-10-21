Як зросте курс долара в кінці жовтня

Протягом минулого тижня відчувалось помірне зменшення попиту на іноземну валюту з боку населення. Щоправда, це явище спостерігалось здебільшого у безготівковому сегменті.

Якою була ситуація на валютному ринку в середині жовтня

Банкірка Анна Золотько розповіла 24 Каналу, що протягом минулого тижня торги на міжбанку проходили в діапазоні 41,14 – 41,24 гривні за долар. Попри доволі високий показник середньоденного обсягу торгів, який склав близько 200 мільйонів доларів, загальні тижневі інтервенції НБУ були лише 675 мільйонів доларів.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це мінімальний показник від середини серпня й більш на 200 мільйонів доларів менший, ніж минулого тижня. При цьому ж НБУ за попередні п’ять торгових сесій придбав на міжбанку 0,9 мільйонів доларів.

Як зазначає Золотько, це найвищий показник з кінця травня цього року, що свідчить про суттєве збільшення пропозиції іноземної валюти з боку експортерів минулого тижня.

На готівковому ринку коливання курсу протягом тижня були мінімальними. Вартість долара тут знаходилася в діапазоні 41,43 – 41,47 гривні за долар. При цьому у найбільш конкурентному сегменті ринку різниця між курсами купівлі та продажу доларів знизилася до 5 – 10 копійок,

– уточнює Золотько.

Яким буде долар на цьому тижні

Золотько вважає, що цього тижня варто очікувати на збереження аналогічних тенденцій на ринку. Обсяг пропозиції іноземної валюти на міжбанку має трохи знизитися, це може збільшити потребу в інтервенціях з боку регулятора. Однак, суттєвого зростання курсу не відбуватиметься.

Відтак, думаю, протягом тижня вартість готівкового долара знаходитиметься в діапазоні 41,30 – 41,70 гривні за долар,

– повідомляє Золотько.

Зверніть увагу! Помірний попит на валюту з боку населення обмежуватиме можливості для зростання курсу у готівковому сегменті ринку.