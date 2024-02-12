Зростання курсу: чи стане більшим долар цього тижня

Ситуація на фінансовому ринку продовжує стабілізуватися. Долар зазнає незначних коливань, під впливом зовнішніх факторів.

Яка ситуація на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько у розмові з 24 Каналом наголосила, що активність на валютному ринку протягом минулого тижня була дуже низькою. Особливо у безготівковому сегменті, де середньоденний обсяг торгів знизився до 104 мільйонів доларів.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Зважаючи на продовження святкування Нового року в Китаї, я очкую на обмежений попит на іноземну валюту з боку імпортерів й цього тижня. Відтак котирування на ВРУ, скоріше за все, залишатимуться на рівнях минулого тижня.

Обсяг торгів став на третину менше, у порівнянні з останніми показниками. Золотько наголошує, що на цьому фоні НБУ вчергове зменшив обсяг інтервенцій до 201,2 мільйона доларів протягом минулого тижня. Поки що це найнижчий показник від серпня 2022 року.

Яким буде долар

На думку банкірки, попит на валюту з боку населення, протягом минулого тижня, скорочувався. Однак, це відбувалося не так помітно.

Курс гривні на готівковому ринку не зміг подолати 38 гривень за долар, а в останні два дні навіть дещо відкоригувався до 38,1 – 38,15 гривні за долар. На мою думку, цього тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 38 – 38,5 гривень за долар,

– вважає Золотько

Банкірка акцентує, що святкування Нового року у Китаї обмежуватиме й курсовий рух на готівковому ринку. Водночас для попиту формуватиметься більш вигідна пропозиція. Це відбуватиметься завдяки збільшенню розриву між вартістю валюти при купівлі безготівковими каналами та у готівковому сегменті.

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