Офіційний курс злотого зріс після тривалого падіння

9 жовтня 2024, 12:36
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Автор: Катерина Добровольська

Сьогодні, 9 жовтня, офіційний курс злотого після тривалого падіння пішов вверх. Втім, у банках та обмінниках валюта все ще демонструє падіння.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 9 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,50 гривні (+4 копійки проти 8 жовтня).

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках, попри зростання офіційного курсу валюти, все демонструє невелике падіння. Зокрема, нині в обмінниках навіть нижчі курсові показники, ніж у банках.

  • За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,39 гривні (+9 копійок) та продаж – 10,65 гривні (-2 копійки).

  • Водночас обмінники купують злоті по 10,55 гривні (-5 копійок), а продають – уже по 10,67 гривні (-6 копійок).

Скільки сьогодні коштують 100 злотих

Станом на сьогодні, згідно з офіційним курсом, вартість 100 польських злотих в Україні становитиме 1 050 гривень, що на 4 гривні більше від учора. Водночас у банках доведеться заплатити приблизно 1 065 гривень, у той час, як в обмінних пунктах – 1 067 гривень. Однак, кінцева вартість купівлі валюти залежить від вибору фінансової установи.