Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 9 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,50 гривны (+4 копейки против 8 октября).

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках, несмотря на рост официального курса валюты, все демонстрирует небольшое падение. В частности, сейчас в обменниках даже ниже курсовые показатели, чем в банках.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,39 гривны (+9 копеек) и продажа – 10,65 гривны (-2 копейки).

В то же время обменники покупают злотые по 10,55 гривны (-5 копеек), а продают – уже по 10,67 гривны (-6 копеек).