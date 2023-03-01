Курс долара далі падає: як довго це триватиме

Готівковий курс гривні у 2023 році потрохи зміцнюється. В останні декілька днів відбувся найбільший стрибок, після якого долар коштує у середньому 39,3 гривні.

З чим пов'язані коливання курсу та як довго може тривати зміцнення гривні, розповів редакції 24 Каналу керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль.

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Чому гривня зміцнюється

За словами експерта, причин для такого зміцнення є декілька:

Фінансова підтримка міжнародних партнерів та обіцянки щодо виділення щонайменше 39 мільярдів доларів від G7 цього року.

Довіра українців до національної валюти та вища психологічна стійкість.

Зменшення попиту на готівкову валюту через впровадження депозитів за офіційним курсом.

Початок посівної компанії, через що аграрії потребують більшої гривневої ліквідності.

Юрій Крохмаль Керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Укріплення гривні на початку року відбувається завдяки позитивним економічним новинам. А саме про те, що Україна в цьому році може розраховувати на достатню фінансову підтримку світової спільноти. Також, "впевненості" гривні додали запевнення НБУ, що найближчим часом режим фіксованого курсу лишиться без змін.

На думку експерта, зміцнення гривні продовжиться і надалі, поки триває посівна і відбувається закупівля всього для цього необхідного.

Курс долара сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 1 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,50 гривні (-40 копійок проти 28 лютого), а купити за 39,30 гривні (-20 копійок).

Готівкове євро банки купують за 40,30 гривні (-50 копійок), а продають в середньому за 41,30 гривні (-30 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,95 гривні (-52 копійки), а продають – за 38,42 гривні (-91 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 40,28 гривні (-15 копійок), а продаж – 41,28 гривні (-19 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,87 гривні (-62 копійки), а продаж – 38,98 гривні (-17 копійок).

Євро купують по 40,68 гривні (-19 копійки), а продають за 40,95 гривні (-25 копійок).