Найкращий час для заощаджень: яким буде курс валют в кінці серпня
Наступного тижня готівковий валютний ринок перебуватиме в передчутті вересневих стратегічних змін. Разючих змін відбуватися не буде, однак підготовка до осені дасться взнаки.
Яким буде курс
З вересня відбуватиметься поступова лібералізація ринку, можливе повернення до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют, зауважив у коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.
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Також він додав, що єдиний курс валют буде прагнути досягти рівня "комерційного", а не офіційного. Фактично курсова ситуація в останній тиждень серпня стане "натяком" на подальший розмір єдиного курсу.
З 21 по 27 серпня не варто очікувати особливої курсової динаміки. Так межі допустимих коливань долара і євро збережуться на рівні початку серпня: це 37,2 – 37,7 гривні за долар та 40,7 – 42 гривень за євро.
Валютна стабільність цього тижня зберігатиметься за рахунок:
- Експортні можливості в контексті досі нерозв’язаного питання експорту сільгосппродукції . Нагдаємо, що раніше щомісяця Україна експортувала продукції на суму понад 600 мільйонів доларів.
- Системна і своєчасна макрофінансова допомога країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій.
- Потужні міжнародні резерви України, що майже досягли позначки у 42 мільярди доларів.
- Розвиток економіки країни.
Більшість членів комітету з монетарної політики НБУ вважають за доцільне зниження облікової ставки до 18% до кінця року. А у вересні на черговому засіданні НБУ цілком можливо, що облікова ставка буде зменшена ще на 1 – 2 відсоткові пункти, що пришвидшить тенденцію до зменшення ставок за гривневими депозитами з розміщенням до 1 року, а також спонукатиме банки до суттєвих коректив умов за власними іпотечними програмами.
– вважає Лєсовий.
Очікувані зміни з 21 по 27 серпня:
- спред, різниця між ціною купівлі та продажі валюти, не перевищує 0,15 – 0,25 гривні;
- амплітуда щоденних коливань буде на рівні 0,1 – 0,3 гривні;
- попит і пропозиція будуть досить збалансованими.
Загалом наступного тижня курс валют триматиметься на стабільному і прогнозованому рівні, без будь-яких надмірностей і непередбачуваностей, вважає Лєсовий. Однак, як вже зазначалося, восени варто чекати стратегічних змін.WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). За допомогою системи перевірки адрес (AML) біржа детально та в автоматичному режимі перевіряє адреси гаманців, з яких клієнти здійснюють транзакції. Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити будь-яку адресу на причетність до незаконної діяльності на AML-сервісі біржі.