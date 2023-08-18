Найкращий час для заощаджень: яким буде курс валют в кінці серпня

Наступного тижня готівковий валютний ринок перебуватиме в передчутті вересневих стратегічних змін. Разючих змін відбуватися не буде, однак підготовка до осені дасться взнаки.

Яким буде курс

З вересня відбуватиметься поступова лібералізація ринку, можливе повернення до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют, зауважив у коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

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Також він додав, що єдиний курс валют буде прагнути досягти рівня "комерційного", а не офіційного. Фактично курсова ситуація в останній тиждень серпня стане "натяком" на подальший розмір єдиного курсу.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства "Глобус банку" З 21 по 27 серпня не варто очікувати особливої курсової динаміки. Так межі допустимих коливань долара і євро збережуться на рівні початку серпня: це 37,2 – 37,7 гривні за долар та 40,7 – 42 гривень за євро.

Валютна стабільність цього тижня зберігатиметься за рахунок:

Експортні можливості в контексті досі нерозв’язаного питання експорту сільгосппродукції . Нагдаємо, що раніше щомісяця Україна експортувала продукції на суму понад 600 мільйонів доларів.

. Нагдаємо, що раніше щомісяця Україна експортувала продукції на суму понад 600 мільйонів доларів. Системна і своєчасна макрофінансова допомога країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій.

Потужні міжнародні резерви України, що майже досягли позначки у 42 мільярди доларів.

Розвиток економіки країни.

Більшість членів комітету з монетарної політики НБУ вважають за доцільне зниження облікової ставки до 18% до кінця року. А у вересні на черговому засіданні НБУ цілком можливо, що облікова ставка буде зменшена ще на 1 – 2 відсоткові пункти, що пришвидшить тенденцію до зменшення ставок за гривневими депозитами з розміщенням до 1 року, а також спонукатиме банки до суттєвих коректив умов за власними іпотечними програмами.

– вважає Лєсовий.

Очікувані зміни з 21 по 27 серпня:

спред, різниця між ціною купівлі та продажі валюти, не перевищує 0,15 – 0,25 гривні;

амплітуда щоденних коливань буде на рівні 0,1 – 0,3 гривні;

попит і пропозиція будуть досить збалансованими.

Загалом наступного тижня курс валют триматиметься на стабільному і прогнозованому рівні, без будь-яких надмірностей і непередбачуваностей, вважає Лєсовий. Однак, як вже зазначалося, восени варто чекати стратегічних змін.