Євро стане основним джерелом доходу: що буде з курсом валют наступного тижня

Останнім часом курс долара та євро демонструють помітні зрушення на ринку. У зв'язку з цим у кінці жовтня можна чекати певні коливання вартості валюти.

Курс валют в кінці жовтня

Олексій Козирев вважає, що наступного тижня валютний спред у більшості банках коливатиметься у діапазоні 20 – 25 копійок. Натомість в обмінниках очікується коливання в діапазоні 20 – 25 копійок ля долара та 1 гривні для євро.

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Олексій Козирев Фінансовий аналітик Жодного ажіотажу з купівлі готівкової валюти в обмінниках фінкомпаній та касах банків не спостерігатиметься, але у період із 24 до 26 жовтня можна очікувати на частішу зміну цінників обмінників за євро протягом дня, залежно від поведінки євровалюти на зовнішніх ринках.

Прогноз наступний:

Долар: у банках – від 37,1 до 38,5 гривні, в обмінниках – від 37,4 до 38,3 гривні;

у банках – від 37,1 до 38,5 гривні, в обмінниках – від 37,4 до 38,3 гривні; Євро: у банках – від 39,6 до 41 гривні, в обмінниках – від 39,8 до 40,85 гривні.

Він вважає, що на початку листопада євро стане головним інструментом для отримання доходів для світових та українських спекулянтів.

Що з курсом валют цього тижня

На думку Тараса Лєсового, чекати на особливі зміни в вартості долара та євро цього тижня не варто.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Звісно, з часом, але аж ніяк не раптово, курс валют може дещо зрости. Ринок очікує, що Нацбанк дозволить міжбанківські коливання курсів у ширших межах. Відповідні зміни можуть статися й на готівковому ринку, адже він орієнтується на безготівковий з додаванням поверх курсу ще 1 – 1,5%. Таким чином, цілком можливо, що до кінця року курсові показники можуть змінитися в економічно обґрунтованих межах.

Тож курсовий коридор буде в межах 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 42 гривні за євро.