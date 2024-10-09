Офіційний курс валют НБУ: чи зросла вартість долара та євро

Офіційний курс долара не зазнав суттєвих змін від учора. Втім, долар продовжує втрачати свою вартість, в той час, як євро дещо укріпило свої позиції.

Офіційний курс 9 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,17 гривні. Тобто ціна валюти впала на дві копійки.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,24 гривні. Тобто, ціна зросла вперше за довгий час на дві копійки.

Станом на 10 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,19 гривні,

євро – 45,12 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 9 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,50 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,38 гривні , а продаж – 41,45 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 40,80 гривні, а продаж – 41,45 гривні.

Як може зрости курс долара

НБУ контролює валютний ринок, проте бюджетний курс на 2025 рік вказує на можливе подальше здорожчання долара. Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу зазначив, що у жовтні курс долара коливатиметься в межах 41 – 41,6 гривні на міжбанку та 41,2 – 41,8 гривні на готівковому ринку.

Зауважте! Наразі регулятор допускає незначні коливання, дотримуючись режиму керованої гнучкості, але завдяки своєчасним валютним інтервенціям уникає значних змін.