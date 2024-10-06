Які банкноти злотого вийшли з обігу

Останніми роками з обігу були виведені деякі банкноти та монети, зокрема ті, що вже не відповідають сучасним вимогам безпеки. До того ж у своєму сучасному вигляді злотий існує лише з 1995 року, коли в країні відбулася масштабна грошова реформа – деномінація, спрямована на стримування інфляції.

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Старі банкноти з великими номіналами, які сягали мільйонів, поступово вилучалися з обігу. Відтак, останні банкноти номіналом 1 і 2 мільйони злотих перестали бути законним платіжним засобом 1 січня 1997 року. Відтоді розрахунки в Польщі здійснюються виключно новими злотими:

вони почали вводитися в обіг з 1995 року, а їх друк розпочався роком раніше – у 1994 році. Нові злоті охоплюють купюри номіналом 10, 20, 50, 100 і 200 злотих. Втім, найбільша банкнота сучасної Польщі – 500 злотих – була випущена в обіг у 2017 році.

Цікаво! На всіх банкнотах зображені видатні польські правителі різних історичних епох: Мєшко I (10 злотих), Болеслав Хоробрий (20 злотих), Казимир III Великий (50 злотих), Владислав II Ягайло (100 злотих), Сигізмунд I Старий (200 злотих) та Ян III Собеський (500 злотих).