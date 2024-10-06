Какие банкноты злотого вышли из обращения

В последние годы из обращения были выведены некоторые банкноты и монеты, в частности те, что уже не соответствуют современным требованиям безопасности. К тому же в своем современном виде злотый существует лишь с 1995 года, когда в стране произошла масштабная денежная реформа – деноминация, направленная на сдерживание инфляции.

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Старые банкноты с большими номиналами, которые достигали миллионов, постепенно изымались из обращения. Поэтому, последние банкноты номиналом 1 и 2 миллиона злотых перестали быть законным платежным средством 1 января 1997 года. С тех пор расчеты в Польше осуществляются исключительно новыми злотыми:

они начали вводиться в обращение с 1995 года, а их печать началась годом ранее – в 1994 году. Новые злотые охватывают купюры номиналом 10, 20, 50, 100 и 200 злотых. Впрочем, самая большая банкнота современной Польши – 500 злотых – была выпущена в обращение в 2017 году.

Интересно! На всех банкнотах изображены выдающиеся польские правители разных исторических эпох: Мешко I (10 злотых), Болеслав Храбрый (20 злотых), Казимир III Великий (50 злотых), Владислав II Ягайло (100 злотых), Сигизмунд I Старый (200 злотых) и Ян III Собеский (500 злотых).