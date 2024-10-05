Сколько будет 1 000 злотых в гривне

Согласно официальному курсу НБУ, стоимость польской валюты в Украине сейчас составляет 10,57 гривны.

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В то же время в обманках и обменниках ситуация несколько иная: по данным "Минфина" в среднем покупка злотого по состоянию на 5 октября составляет:

в банках – 10,41 гривны ;

; в обменниках – 10,60 гривны.

Поэтому, по состоянию на 5 октября, 1 000 злотых в гривнах при обмене в банковских учреждениях составят – 10 410 гривен. В то же время в обменниках эта сумма будет ощутимо больше и составит 10 600 гривен.

Заметьте! Конечная сумма операции будет зависеть от финансового учреждения, где вы фактически будете осуществлять обмен валюты.

Впрочем, за последние несколько дней польский злотый в Украине потерял 21 копейку, хотя ранее его курс оставался стабильным. Поэтому, вероятно, стоит пока воздержаться от обмена валюты, ожидая более благоприятных условий.