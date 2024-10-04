Какой курс евро сейчас

По данным "Минфина", курс евро в банках и обменниках снизился. Однако, это уменьшение не значительное и вряд ли будет ощутимым.

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Обратите внимание! НБУ установил курс 45,5236 гривны за евро.

Сейчас курс евро такой:

в банках он составляет в среднем 45,45 гривны евро – покупка, 46 гривен за евро – продажа;

в обменниках: средний курс покупки – 45,80 гривен за евро, продажи – 45,95 гривны за евро.

Соответственно, приобрести 500 евро украинцы могут:

в банках в среднем за 22 725 гривен;

в обменниках – за 22 900 гривен.

Важно! На межбанке сейчас курс покупки составляет – 45,4284 гривны за евро, а вот продажа – 45,4340 гривны за евро.