Який курс євро зараз

За даними "Мінфіну", курс євро в банках та обмінниках знизився. Однак, це зменшення не значне і навряд чи буде відчутним.

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Зверніть увагу! НБУ встановив курс 45,5236 гривні за євро.

Зараз курс євро такий:

у банках він складає в середньому 45,45 гривні євро – купівля, 46 гривень за євро – продаж;

в обмінниках: середній курс купівлі – 45,80 гривень за євро, продажу – 45,95 гривні за євро.

Відповідно, придбати 500 євро українці можуть:

у банках в середньому за 22 725 гривень;

в обмінниках – за 22 900 гривень.

Важливо! На міжбанку зараз курс купівлі складає – 45,4284 гривні за євро, а от продаж – 45,4340 гривні за євро.