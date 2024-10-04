Який курс євро зараз
За даними "Мінфіну", курс євро в банках та обмінниках знизився. Однак, це зменшення не значне і навряд чи буде відчутним.
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Зверніть увагу! НБУ встановив курс 45,5236 гривні за євро.
Зараз курс євро такий:
- у банках він складає в середньому 45,45 гривні євро – купівля, 46 гривень за євро – продаж;
- в обмінниках: середній курс купівлі – 45,80 гривень за євро, продажу – 45,95 гривні за євро.
Відповідно, придбати 500 євро українці можуть:
- у банках в середньому за 22 725 гривень;
- в обмінниках – за 22 900 гривень.
Важливо! На міжбанку зараз курс купівлі складає – 45,4284 гривні за євро, а от продаж – 45,4340 гривні за євро.