Официальный курс 9 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,17 гривны. То есть цена валюты упала на две копейки.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,24 гривны. То есть, цена выросла впервые за долгое время на две копейки.

По состоянию на 10 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,19 гривны,

евро – 45,12 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 9 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,50 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,38 гривны , а продажа – 41,45 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 40,80 гривны, а продажа – 41,45 гривны.

Как может вырасти курс доллара

НБУ контролирует валютный рынок, однако бюджетный курс на 2025 год указывает на возможное дальнейшее подорожание доллара. Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала отметил, что в октябре курс доллара будет колебаться в пределах 41 – 41,6 гривны на межбанке и 41,2 – 41,8 гривны на наличном рынке.

Обратите внимание! Сейчас регулятор допускает незначительные колебания, соблюдая режим управляемой гибкости, но благодаря своевременным валютным интервенциям избегает значительных изменений.