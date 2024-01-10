Яким буде курс долара до гривні у 2024 році

НБУ продовжує регуляцію коливань валюти. Найбільш ефективним методом є інтервенції, які періодично здійснює регулятор для контролю ситуації на ринку.

Як зміниться валютний ринок у 2024 році

Банкір Володимир Лепушинський зазначає, що НБУ не буде прогнозувати обмінний курс на наступний рік. Натомість регулятор продовжить політику лібералізації.

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Володимир Лепушинський Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Збереження курсової стійкості – одне з пріоритетних завдань НБУ на 2024 рік. Триватиме робота з послідовної поступової реалізації стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Лепушинський також зазначає, що НБУ буде і надалі мінімізовувати множинність обмінних курсів. Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук вважає, що регулятор і надалі зможе контролювати ситуацію на ринку, навіть без використання резервів. Це імовірно, якщо розмір міжнародної допомоги буде щонайменше 28 – 30 мільярдів гривень.

Ваврищук зазначає, що, на його думку, обмінний курс буде на рівні 40,5 – 41 гривні за долар в кінці року. Для порівняння, у той же період 2023 року курс зріс до майже 39 гривень.

Чи відбувається девальвація гривні

Директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина висловив очікування відносно імовірної девальвації гривні. Тенденції до цього почалися ще в кінці минулого року.

Артем Щербина Директор з інвестицій Capital Times Основні аргументи: відсутність достатнього обсягу міжнародного фінансування для поповнення резервів НБУ, а отже – менше інструментів утримання курсу – проблема критичного дефіциту бюджету та слабкого експорту – за таких умов можливе покриття дефіциту за рахунок емісії.

Експерти також відзначили такі аспекти врегулювання валютного ринку: