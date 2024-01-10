У яких областях найвища пенсія
На 1 січня 2024 року кількість пенсіонерів, які отримують виплати – 10,5 мільйонів. При цьому, розмір середньої пенсії досяг показника 5 385 гривень. Це на 762 гривні більше, ніж на початку 2023 року.
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Регіони з найвищими пенсійними виплатами:
- жителі Києва мають в середньому – 7 249 гривень;
- Рівненська область – 6 790 гривень;
- Донецька – 6 662 гривні;
- Луганська – 6 334 гривні;
- Житомирська – 924 гривні.
Найнижчі пенсії мають мешканці таких областей:
- Тернопільська – 4 070 гривень;
- Чернівецька – 4 256 гривень;
- Закарпатська – 4 262 гривні.
Якими були пенсії у 2023 році
Протягом 2023 року відбулося зростання виплат. Основні підвищення сталися під час індексації у березні.
Найбільші пенсії – більш як 10 000 гривень, мали лише 10,9% українців. Найменші виплати – до 2 000 гривень отримували 0,6% громадян. Інші пенсіонери мали такі пенсії:
- від 2 001 до 3 000 гривень – 29,1% осіб;
- від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 14,9%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%.