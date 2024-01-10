У яких областях найвища пенсія

На 1 січня 2024 року кількість пенсіонерів, які отримують виплати – 10,5 мільйонів. При цьому, розмір середньої пенсії досяг показника 5 385 гривень. Це на 762 гривні більше, ніж на початку 2023 року.

Читайте також Субсидії в Україні зменшувати не планують, — Мінсоцполітики

Регіони з найвищими пенсійними виплатами:

жителі Києва мають в середньому – 7 249 гривень;

Рівненська область – 6 790 гривень;

Донецька – 6 662 гривні;

Луганська – 6 334 гривні;

Житомирська – 924 гривні.

Найнижчі пенсії мають мешканці таких областей:

Тернопільська – 4 070 гривень;

Чернівецька – 4 256 гривень;

Закарпатська – 4 262 гривні.

Якими були пенсії у 2023 році

Протягом 2023 року відбулося зростання виплат. Основні підвищення сталися під час індексації у березні.

Найбільші пенсії – більш як 10 000 гривень, мали лише 10,9% українців. Найменші виплати – до 2 000 гривень отримували 0,6% громадян. Інші пенсіонери мали такі пенсії: