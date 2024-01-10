В каких областях самая высокая пенсия
На 1 января 2024 года количество получающих выплаты пенсионеров – 10,5 миллионов. При этом размер средней пенсии достиг показателя 5 385 гривен. Это на 762 грн больше, чем в начале 2023 года.
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Регионы с высокими пенсионными выплатами:
- жители Киева имеют в среднем – 7 249 гривен;
- Ровенская область – 6 790 гривен;
- Донецкая – 6 662 гривны;
- Луганская – 6 334 гривны;
- Житомирская – 924 гривны.
Самые низкие пенсии у жителей таких областей:
- Тернопольская – 4070 гривен;
- Черновицкая – 4 256 гривен;
- Закарпатская – 4262 гривны.
Какими были пенсии в 2023 году
В течение 2023 года произошел рост выплат. Основные повышения произошли при индексации в марте.
Наибольшие пенсии – более 10 000 гривен, имели всего 10,9% украинцев. Наименьшие выплаты – до 2 000 гривен получали 0,6% граждан. Другие пенсионеры имели следующие пенсии:
- от 2 001 до 3 000 гривен – 29,1%;
- от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 14,9%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%.