В каких областях самая высокая пенсия

На 1 января 2024 года количество получающих выплаты пенсионеров – 10,5 миллионов. При этом размер средней пенсии достиг показателя 5 385 гривен. Это на 762 грн больше, чем в начале 2023 года.

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Регионы с высокими пенсионными выплатами:

  • жители Киева имеют в среднем – 7 249 гривен;
  • Ровенская область – 6 790 гривен;
  • Донецкая – 6 662 гривны;
  • Луганская – 6 334 гривны;
  • Житомирская – 924 гривны.

Самые низкие пенсии у жителей таких областей:

  • Тернопольская – 4070 гривен;
  • Черновицкая – 4 256 гривен;
  • Закарпатская – 4262 гривны.

Какими были пенсии в 2023 году

В течение 2023 года произошел рост выплат. Основные повышения произошли при индексации в марте.

Наибольшие пенсии – более 10 000 гривен, имели всего 10,9% украинцев. Наименьшие выплаты – до 2 000 гривен получали 0,6% граждан. Другие пенсионеры имели следующие пенсии:

  • от 2 001 до 3 000 гривен – 29,1%;
  • от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;
  • от 4 001 до 5 000 гривен – 14,9%;
  • от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%.