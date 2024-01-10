Сократят ли субсидии
Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире национального телемарафона рассказала, что сокращение размера субсидий на жилищно-коммунальное хозяйство в Украине не ожидается.
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По ее словам, система расчета субсидий спроектирована таким образом, чтобы не более 15% доходов тратились на коммунальные услуги.
Субсидия – наиболее живой инструмент социальной поддержки, он очень живо реагирует на изменение всех показателей. После роста социальных выплат увеличится размер доходов граждан, и если не будет изменений по тарифам, это может означать, что у семьи больше доходов,
— сказала Марчак.
Она также отметила, что субсидии реагируют на изменения тарифов и любые изменения расходов семей на жилищно-коммунальные услуги, перечисляя их, чтобы оказывать адекватную поддержку семьям.
В общем, я хотела бы заверить: точно не предполагается сокращение размера субсидий и не будет происходить сокращение финансирования субсидий. Напротив, на 2024 год в государственном бюджете предусмотрено увеличение расходов на жилищно-коммунальные субсидии,
– добавляет чиновница.
Как оформить субсидию
Основные документы, которые необходимо предоставить для субсидии, это:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,
- декларацию о доходах и расходах лиц,
- дополнительно можно добавить договор найма (аренды) жилья, справки о доходах, справку ВПЛ, а также другие документы – подтверждение непроживания лица по месту регистрации.
Другие документы, которые могут потребовать в случае необходимости:
- справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;
- справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;
- акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
- договоры аренды жилья в другом месте и т.п.